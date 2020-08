Fondsneugeschäft kann auch in Krisenzeiten so einfach sein - mit perfekter mundgerechter Vertriebsunterstützung! Als Finanzberater leben Sie aktuell in einer extrem herausfordernden Zeit. Viele Ihrer Kunden haben in diesem Zusammenhang mit Sicherheit auch schon einmal die Ausrichtung Ihrer bereits getätigten oder optional noch möglichen Investitionen überdacht. Doch gerade bei fallenden Kursen sind potentielle Investoren stets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...