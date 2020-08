Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX stabil erwartetDer DAX wird vorbörslich bei 13.202,40 Punkten um 0,1 Prozent höher erwartet. Anleger warten gespannt auf das Notenbank-Treffen in Jackson Hole, bei dem heute Fed-Chef Powell sprechen wird.2. Asiens Aktienmärkte uneinsAn den wichtigsten Börsen in Asien geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen. In Tokio gibt der japanische ...

