Die traditionelle Automobilindustrie steckt in einem Wandel. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass der US-Elektroauto-Pionier Tesla besser als die deutschen Automobilbauer auf die Herausforderungen der Zeit vorbereitet ist. Punkto Elektromobilität und Assistenzsysteme setzt Tesla die Standards und der Rest versucht den Rückstand aufzuholen. Auch im Lockdown zahlte sich Teslas schlanker und internetbasierter Vertrieb aus, während die traditionellen Autohäuser den Betrieb einstellen mussten. Doch viele Beobachter sehen die deutsche Automobilindustrie auf dem Weg, diesen Transformationsprozess zu ihren Gunsten zu gestalten und sich wieder an die Spitze zu setzen. Die Marktkapitalisierung von Tesla gilt aktuell aber mehr als übertrieben und so findet der Aktionär bei den deutschen Premium-Herstellern - allen voran bei Daimler - mehr Gegenwert. Beim erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...