Die Umsatzerlöse der EVN lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 mit 1.596,9 Mio. Euro um 6,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Zurückzuführen sei dies vor allem auf Rückgänge in der thermischen Erzeugung sowie im Segment Netze, so das Unternehmen - der Netzabsatz sei durch den Covid-19-bedingten geringeren Energieverbrauch zusätzlich belastet gewesen. Eine positive Entwicklung zeigten hingegen die Energieerlöse in Bulgarien sowie der Umsatz im internationalen Projektgeschäft. Das EBITDA der EVN erhöhte sich um insgesamt 17,9 Prozent auf 513,6 Mio. Euro. Die EVN erzielte ein um 20,3 Prozent höheres EBIT von 284,5 Mio. Euro sowie ein Plus beim Konzernergebnis in Höhe von 25,2 Prozent auf 210,7 Mio. Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...