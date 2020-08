Pressemitteilung der UBM Development AG:

Mit Rekordergebnis bereit, wieder Vollgas zu geben

- Rekord-Ergebnis vor Steuern von EUR 44 Mio. (+50%) und nach Steuern von knapp EUR 27 Mio. (+25%)- Pipeline-Erweiterung um 60% auf EUR 2 Mrd. - bereit für Gelegenheiten am Markt- Liquidität von über EUR 230 Mio., Eigenkapital knapp EUR 470 Mio. - höher als vor Corona-Krise- Kalibrierung und Neuerfindung: Fokus auf Green Building und Smart Office

UBM hat ein Rekord-Halbjahr abgeliefert. So konnte das Vorsteuerergebnis im Jahresvergleich um knapp die Hälfte gesteigert und die Finanzlage sogar noch weiter verbessert werden. "Aus einer Position der finanziellen Stärke und mit einer neu aufgestellten UBM können wir jetzt wieder Vollgas geben", kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Experten halten eine kurze, tiefe Rezession mittlerweile für das wahrscheinlichste Szenario. Die UBM-Assetklassen Wohnen und Büro werden weiterhin massiv nachgefragt, Wohnen sogar noch stärker als vor der COVID-19-Krise. Dauerhaft niedrige Zinsen und der Mangel an Anlagealternativen sollten die Nachfrage sogar weiter befeuern.

UBM hat die strategische Ausrichtung an die veränderten Marktbedingungen angepasst und sich ein Stück weit neu erfunden. Die Projekt-Pipeline wurde um 60% auf EUR 2 Mrd. ausgebaut und besteht nun zu 43% aus Wohnen und 25% aus Büro. Teil der Neuerfindung ist auch eine radikale Ausrichtung auf Green Building und Smart Office. "Ohne Veränderung und ohne die nötige Substanz stellt die Corona-bedingte Krise eine Bedrohung dar, auch für die Immobilienbranche", ergänzt Winkler. So sollten sich in den nächsten Quartalen ...

