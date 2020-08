Die Rallye an der Wall Street gewann nach Beginn der gestrigen US-Eröffnung an Dynamik. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite stiegen für den vierten Tag in Folge auf neue Rekordhochs. Am Donnerstag werden die Futures nach einer gemischten Asien-Sitzung flach gehandelt, da die Anleger vor dem heutigen Treffen der Fed in Jackson Hole vorsichtiger geworden sind. Es wird erwartet, dass Jerome Powell ...

