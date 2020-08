Der DAX hat in der laufenden Handelswoche rund drei Prozent an Wert hinzugewonnen, doch am Donnerstag sind die Vorgaben gemischt. Während an der Wall Street die führenden Indizes ihre Rekordjagd fortsetzten und S&P500 und Nasdaq frische Allzeithochs markierten, geben Asiens Börsen ein gemischtes Bild ab. Am Nachmittag dürften die internationalen Aktienmärkte neue Impulse erhalten, dann wird sich Fed-Chef Powell zur geldpolitischen Strategie der Notenbank äußern. Alle Entwicklungen sehen Sie im Video.

