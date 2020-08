Nach einer bislang starken Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag vor einem wichtigen Notenbanker-Treffen eher zurück.Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent bei 13.206,58 Punkten in den Donnerstagshandel ein.Bisher starke BörsenwocheSeit Montag beläuft sich der Gewinn des DAX auf mehr als drei Prozent. Staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und die Hoffnung auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus trieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...