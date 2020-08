Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown profitierte in den ersten sechs Monaten vom Zukauf des kleinen Mitbewerbers TLG. Daher stieg der operative Gewinn um 30 Prozent auf 312 Millionen Euro. Die Nettomieteinnahmen erhöhten sich gar um 40 Prozent auf 502 Millionen Euro. Trotzdem kommt der Aktienkurs nicht in Schwung, da vor allem die eigenen Hotels zu Problemen führen. Wir sehen die Aktie (A2DW8Z) allerdings als relativ günstig bewertet an, weshalb limitierte Kauforders durchaus sinnvoll sein können. Wir stellen aber auch ein Discount-Zertifikat vor, was einen vergünstigen Einstieg über die Hintertür ermöglichen kann ...

