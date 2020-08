Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im Frühhandel gegen den US-Dollar etwas höher notiert. Gegen 8:50 Uhr wurde der Euro bei 1,1830 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,1817 Dollar tendiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1789 Dollar festgesetzt.Der Euro setzt seine Konsolidierung im Bereich der 1,18er-Marke fort, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...