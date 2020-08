Berlin (ots) - Das ist köstlich: In Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) Sonderreihe "Kochbuch" gibt es erstmals fantastische Comics und dazu passende Rezepte! Ab dem 3. September erscheint das LTB mit 15 brillanten Geschichten und 15 köstlichen Kochanleitungen im Handel. Donald Duck, Micky Maus und ihre Freunde erleben in diesem einzigartigen Kochbuch spannende Abenteuer und verraten exklusiv die heiß begehrten Highlights aus den Entenhausener Rezeptbüchern. Von Daisys geheimem Pasta-Rezept über Düsentriebs Spezial-Knallmais, bis hin zu Donalds fantastischen Frühstücks-Bagels.Inhalt:*Das Müsli-DiplomRezept: Donalds fantastische Frühstücks-Bagels*Die wichtigste ZutatRezept: MJAMs Sesam-Shrimps-Suppe*Die kulinarische Weltreise - Teil 1 bis 6Rezepte:Klevers Boeuf StroganoffGundels Pizza NapoletanaPyramiden-CousCousOriginal kantonesischer ReisDonaldos Lieblings-TacosWassermelonen-Macadamia-Salat*Umwerfender GeschmackRezept: Gundels scharfe Vesuv-Lasagne*Mit allen TricksRezept: Daisys geheimes Pastarezept*Am Anfang war der MaisRezept: Düsentriebs Spezial-KnallmaisKochkurs im Château BaguetteRezept: Gratin à la Chef*Eine voll verfressene VerfolgungRezept: Oma Ducks legendärer Apfelkuchen*Ein süßes GeheimnisRezept: Gitta Gans Vanillekringel*Zu gut getarntRezept: Crêpes à la Knaque Ein wahrer Schmaus für Zwerchfell und Gaumen! Die LTB Sonderreihe "Kochbuch" (12,00 Euro) ist auch online ab dem 03.09.2020 im Egmont Shop (www.egmont-shop.de (http://www.egmont-shop.de)) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de (http://www.lustiges-taschenbuch.de)Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja Adam Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von: Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4690161