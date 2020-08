WASHINGTON (dpa-AFX) - Auf dem Parteitag der US-Republikaner hat ein chinesischer Menschenrechtsaktivist dazu aufgerufen, die Konfrontationspolitik der USA gegen China zu unterstützen. "Die USA müssen ihre Werte von Freiheit, Demokratie und des Rechtsstaats einsetzen, um eine Koalition von anderen Demokratien herbeizuführen, die die chinesische Aggression stoppt", sagte Chen Guangcheng am Mittwoch, dem dritten Tag der Wahlversammlung der Republikaner. Am Vortag hatte bereits US-Außenminister Mike Pompeo von "der räuberischen Aggression der Kommunistischen Partei Chinas" gesprochen.

Andere Staaten müssten sich der Führung von US-Präsident Donald Trump in diesem Kampf anschließen, sagte der Menschenrechtsaktivist. Chen Guangcheng hatte sich in China vor allem gegen die Ein-Kind-Politik als Instrument der Bevölkerungskontrolle gewandt. Weil er auch den Zwang zu Abtreibungen kritisierte, wurde er besonders von Konservativen in den USA unterstützt. Nach Verbüßung einer mehr als vierjährigen Haftstrafe gelang ihm 2012 die Ausreise in die USA./pz/DP/zb