Der britische Werbekonzern WPP plc (ISIN: JE00B8KF9B49) will eine Zwischendividende in Höhe von 10 Pence (ca. 11,1 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. WPP zahlt seine Dividende normalerweise in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Im März gab WPP eine Aussetzung des Aktienrückkaufprogramms sowie die Streichung der Schlussdividende (37,3 Pence) bekannt. Die Zahlung der Zwischendividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...