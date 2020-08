Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 15-jährige Bundesanleihe konnte gestern problemlos erweitert werden, so die Analysten der Helaba.Bei einer Zuteilungsrendite von -0,22% habe die Bid/Cover-Ratio bei 1,5 gelegen. Die Mittelaufnahmen in Italien und Portugal seien ebenfalls reibungslos verlaufen und Finnland habe über ein Syndikat 3 Mrd. Euro eingenommen. Auf europäischer Seite werde noch Italien am Freitag mit Neuemissionen und Aufstockungen aktiv. ...

