Neue Partner-Vertriebsstruktur unterstützt zukünftige Neukundenakquise Aachen - 27. August 2020 - Aspera baut seine Aktivitäten auf dem japanischen Markt weiter konsequent aus. Zur intensiven Kundenakquise und -Betreuung setzt der führende Spezialist für Software Asset Management (SAM)-Lösungen und Teil der USU-Gruppe zukünftig auf eine neue Partner-Vertriebsstruktur. Damit verstärkt Aspera sein Engagement im asiatischen Markt. Als neuer Partner konnte AJS Inc. mit Sitz in Tokio gewonnen werden. Der Service-Provider bietet ab sofort vorrangig Aspera SmartTrack als umfassende Software Asset Management Lösung an. Dabei wird AJS japanischen Kunden flexible Unterstützung bei der Problemlösung von der ersten Analyse bis hin zum Betrieb bieten. "Mit der Neuaufstellung im japanischen Markt sind wir in der Lage, noch gezielter zu agieren und die direkte Sichtbarkeit von Aspera bei relevanten Kunden zu erhöhen," sagt Achim Rudolph, Geschäftsführer bei Aspera. "Wir sind sehr froh, mit AJS den richtigen Partner für Japan gefunden zu haben. Die professionelle Analyse und Kontrolle von Software-Assets bieten großen Unternehmen eine enorme Hebelwirkung, um Kosteneinsparungen und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das erfahrene AJS-Team wird uns in Zukunft helfen, japanische Kunden mit professionellen Software-Asset-Management-Tools zu bedienen." Über Aspera Aspera vereinfacht die Komplexität im Lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte Organisationen sowie 15 der 30 größten DAX-Unternehmen dabei, die Kosten und Risiken ihrer IT-Landschaft zu bewerten. Die Lösungen im Software Asset Management umfassen alle wichtigen Hersteller, wie IBM, Microsoft, Oracle und SAP - für Desktops, Server, Cloud und mobile Anwendungen. Mit dem größten Inhouse-Expertenteam der Branche liefert Aspera Strategien für die Datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, Lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu optimieren. Aspera ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen sind im Internet unter www.aspera.com verfügbar. Kontakt Aspera GmbH

Christoph Rösseler

Head of Marketing

Tel: +49 241 927870-3686

christoph.roesseler@aspera.com USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

thomas.gerick@usu.com

27.08.2020

