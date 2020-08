Der DAX hat sich inzwischen wieder über der 13.000-Punkte-Marke etabliert. Am Mittwoch hat der deutsche Leitindex bei 13.190 Punkten geschlossen und damit das bisherige Schlusskurs-Erholungshoch nach dem Corona-Crash bei 13.171 Punkten überwunden. Am Donnerstag bewegt sich der DAX nun im Bereich dieser Marke. Neue Hochs scheinen möglich.Staatliche Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und die Hoffnung auf medizinische Erfolge gegen das Coronavirus treiben die Kurse weiter an. Am Donnerstag beginnt ...

