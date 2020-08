Rüsselsheim am Main (ots) -- Reichweite von bis zu 340 Kilometern(1) nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)- Bis zu 1.890 kg Nutzlast und 17 m3 Ladevolumen- Überarbeitetes Interieur- Umfangreiche Serienausstattung und Zusatzoptionen wie Rückfahrkamera und Toterwinkelassistent PEUGEOT präsentiert seinen neuen Elektro-Transporter PEUGEOT e-Boxer. Mit dem vollelektrischen Modell behalten Unternehmen den uneingeschränkten Zugang zu Stadtzentren und profitieren von niedrigen Unterhaltskosten. Der PEUGEOT e-Boxer ist mit zwei Batterievarianten erhältlich, die größere ermöglicht eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern(1) nach WLTP. Dank vier Längen, drei Höhen, mehreren Karosserieformen und einer großen Auswahl an Fahrerassistenzsystemen lässt sich der Transporter genau auf die entsprechenden Bedürfnisse hin konfigurieren.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "PEUGEOT gibt seinen Geschäftskunden mit dem neuen PEUGEOT e-Boxer die freie Wahl beim Antrieb. Ob Elektro- oder Verbrennerversion, das Ladevolumen und die Nutzlast bleiben identisch. Wer sich für den PEUGEOT e-Boxer entscheidet, den unterstützt PEUGEOT zudem mit umfassenden Dienstleistungen rund um die Themen Ladestationen und Routenplanung."Mehrere Größen und Karosserievarianten stehen zur AuswahlDer neue PEUGEOT e-Boxer bietet mit bis zu 1.890 kg die gleiche Nutzlast wie der Verbrenner. Dasselbe gilt für das Ladevolumen mit 8 m3 bis 17 m3, da die Batterie unter dem Boden verbaut ist. Basierend auf drei Radständen (3 m, 3,45 m und 4,04 m), gibt es den Kastenwagen in fünf unterschiedlichen Größen, die sich in Länge (L1 bis L4) und Höhe (H1 bis H3) unterscheiden. So findet jedes Unternehmen die passende Variante.Zusätzlich ist der PEUGEOT e-Boxer für spezifische Ansprüche auch in weiteren Versionen erhältlich:- Fahrgestell mit Einzelkabine in den Längen L2, L3 und L4,- Fahrgestell mit Doppelkabine in der Länge L3,- Plattformfahrgestell mit Einzelkabine (L3 and L4). Modernes Interieur zeigt viele NeuerungenDer neue PEUGEOT e-Boxer behält das markante Design der Verbrenner bei und unterscheidet sich von außen nur durch zwei Schriftzüge: "e-Boxer" an der Hintertür und "e" über dem vorderen linken Radkasten. Links neben der Fahrertür befindet sich der Ladeanschluss.Im Interieur des neuen PEUGEOT e-Boxer zeigen sich durch den Elektroantrieb viele Neuerungen. Anstatt eines Schalthebels sitzen rechts unter dem Kombiinstrument drei Knöpfe, über die der Fahrmodus ausgewählt wird:- "D" für vorwärtsfahren (Drive),- "N" für neutral,- "R" für rückwärtsfahren (Reverse). Neu ist auch der Innenspiegel, in dem zahlreiche Informationen leicht verständlich abgebildet werden. So wissen der Fahrer oder die Fahrerin mit nur einem Blick um den Ladezustand der Batterie, die verbleibende Reichweite, die Spannung, die Stromstärke und den Fahrmodus. Rund um das übersichtliche Kombiinstrument bietet der PEUGEOT e-Boxer zahlreiche praktische Ablagen und Fächer.Hochwertige Ausstattungen für den PEUGEOT e-BoxerDer PEUGEOT e-Boxer ist exklusiv in dem Ausstattungsniveau Premium erhältlich. Serienmäßig an Bord sind dadurch bereits unter anderem:- Bluetooth-Audiosystem mit 5-Zoll-Bildschirm (12,7 cm) und Lenkradbedienung- Einparkhilfe hinten- manuelle Klimaanlage- Licht- und Regensensor- beheizbare und elektrische Spiegel Mit der folgenden optionalen Ausrüstung lässt sich der PEUGEOT e-Boxer für den persönlichen Fahralltag weiter spezialisieren:- Navigation mit 9-Zoll-Touchscreen (22,9 cm)- Rückfahrkamera- Notbremsassistent (inkl. Spurhalteassistent)- Spurhalteassistent inkl. Verkehrszeichenerkennung und Fernlichtautomatik- Toterwinkelassistent- Geschwindigkeitsregler und -begrenzer- Grip Control und Bergabfahrhilfe- akustische Parksensoren- LED-Tagfahrlicht Fast vibrations- und geräuschlos unterwegsDer vollelektrische PEUGEOT e-Boxer bietet vom Start weg ein Drehmoment von 260 Nm bei einer maximalen Leistung von 90 kW (122 PS). Dank des elektrischen Motors fährt sich der Van fast vibrations- und geräuschlos. Der Antriebsstrang gewinnt zudem Energie zurück (Rekuperation), wenn das Pedal losgelassen oder die Bremse gedrückt wird. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 110 km/h und 90 km/h für die 4-Tonnen-Variante.Bis zu 340 Kilometer Reichweite(1)Die zwei Längen L1 und L2 sind mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit 37 kWh ausgestattet. Damit erzielt der PEUGEOT e-Boxer eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern(1) (noch im Testprozess) nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).In den Längen L3 und L4 ist eine 70 kWh starke Batterie verbaut. Mit ihr fährt der PEUGEOT e-Boxer bis zu 340 Kilometer(1) (noch im Testprozess) ohne nachzuladen. In der Karosserievariante "Fahrgestell" ist die größere Batterie bereits ab der Länge L2 integriert.Zum Laden ist der PEUGEOT e-Boxer kompatibel mit Steckdosen vom Typ 2 (zum Laden in Modus 2 oder Modus 3 bei Wechselstrom) und der Kombination CCS 4 (zum schnellen Laden in Modus 4 bei Gleichstrom). Der Transporter ist serienmäßig mit einem doppelten Bordladegerät für 1-phasiges (7 kW) und 3-phasiges (22 kW) Laden ausgestattet.Die geschätzten Ladezeiten sind wie folgt:Kilowatt; Dauer; Option50 kW; Eine Stunde für 80 Prozent Ladezustand; Öffentliche Schnellladesäule22 kW | 3-phasig; Fünf Stunden (37 kWh); neun Stunden (70kWH); 22 kW Wallbox7 kW | 1-phasig; Sechs Stunden (37 kWh); zwölf Stunden (70kWH); 7,4 kW WallboxDrei spezielle Dienstleistungen für die Besitzer des PEUGEOT e-BoxerMit drei vielseitigen Dienstleistungen unterstützt die Löwenmarke den Kunden auf dem Weg zur Energiewende:Easy-Charge erleichtert dem Kunden den Zugang zu den verschiedenen Lademöglichkeiten: Die Batterie kann zu Hause oder am Arbeitsplatz aufgeladen werden. Hierfür ist ein breites Angebot an Zubehör erhältlich (verstärkte Steckdose, Wallbox, Smart Wallbox und weitere). Zudem steht unser Kooperationspartner Inno2Grid zur Verfügung, der über die jeweiligen Installationsmöglichkeiten berät und bis zur vollständigen Installation den Prozess begleitet.Über Free2Move Services kann der Kunde einen Ladepass und Trip-Planner beziehen (4,99 Euro monatlich), der ihm in Europa den Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 130.000 Ladestationen ermöglicht. Der Kunde erhält Informationen zu den Stationen wie Entfernung, Ladegeschwindigkeit und Preis. Das Navigationssystem führt ihn zu der ausgewählten Station.Easy-Mobility stellt die Mobilität des Kunden jederzeit sicher: Die Applikation Trip Planner, erhältlich über Free2Move Services, zeigt dem Fahrer die beste Route an. Trip Planner berücksichtigt die verbleibende Reichweite und die Ladestationen auf der Strecke. Die optimale Route wird auf dem vernetzten Navigationsbildschirm wiedergegeben. Mit dem Mobility Pass können Kunden jederzeit und je nach Bedarf ein Fahrzeug mieten. In der Applikation MyPEUGEOT® kann der Kunde Ratschläge (E-Coaching) erhalten, um seine Fahrweise für eine optimale Reichweite anzupassen.Unter Easy-Care vereint PEUGEOT Angebote, die den Kunden an das Thema Elektromobilität heranführen und ihn unterstützen: Auf der Website der Marke stehen neue digitale Simulationen und Dokumentationen zur Verfügung. Dienstleistungsverträge und ein Pannendienst können in einem einfachen Paket hinzugebucht werden. Die Bescheinigung der Batteriekapazität erleichtert auch den Weiterverkauf des Fahrzeugs.Marktstart noch im Jahr 2020Der neue PEUGEOT e-Boxer kommt im vierten Quartal 2020 auf den europäischen Markt. Produziert wird das Modell im italienischen Werk in Cal di Sangro und elektrifiziert durch das Kooperationsunternehmen Bedeo.Seit dem Start des PEUGEOT Boxer im Jahr 1994 wurden 1.250.000 Fahrzeuge gebaut und in 110 Ländern vertrieben. Das aktuelle Modell, das von PEUGEOT seit 2014 produziert wird, verkaufte sich weltweit bereits über 400.000 Mal. Im Jahr 2019 verzeichnete die Löwenmarke mit 274.000 Einheiten global einen Rekord beim Verkauf ihrer leichten Nutzfahrzeuge.Weitere Informationen zum PEUGEOT e-Boxer finden sich unter: https://professional.peugeot.de/peugeot-nutzfahrzeuge/kastenwagen-peugeot-boxer.html(1) Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.