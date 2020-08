DJ Nato ruft Griechenland und Türkei zur Lösung des Konflikts auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat an die Bündnispartner Griechenland und die Türkei appelliert, ihren Disput über Seegebiete im östlichen Mittelmeerraum friedlich beizulegen. "Wir sind alle sehr beunruhigt über die Lage im östlichen Mittelmeer", erklärte Stoltenberg vor einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "Ich wende mich an Griechenland und die Türkei. Meine Botschaft ist die: Die Krise muss gelöst werden im Geist der Bündnissolidarität und im Einklang mit dem Völkerrecht. Dialog und Deeskalation sind in jedermanns Interesse."

Auch Merkel zeigt sich sehr beunruhigt über die Situation, denn die Spannungen fänden zwischen Nato-Partnern statt. Deutschland setze sich sehr ein, um zur Deeskalation beizutragen. "Wir werden heute hier über den richtigen Weg und die Möglichkeiten sprechen, die wir dazu haben", sagte sie mit Blick auf das Gespräch mit Stoltenberg.

Streit über Seegebiete

Seit der Entdeckung von reichen Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die Republik Zypern als auch die Türkei und Griechenland erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete. Wegen der anhaltenden Spannungen gibt es Befürchtungen, dass es ohne Verständigung zwischen Griechenland und der Türkei zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den Nato-Partnern kommen könnte.

Griechenland hat mit Sanktionen durch die Europäische Union gedroht, sollte die Türkei nicht einlenken. Vonseiten der Türkei wurde aber ausgeschlossen, dass man im Gasstreit einlenken werde. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte am Mittwoch, sein Land werde "keine Zugeständnisse" im östlichen Mittelmeer machen. Griechenland rief er auf, "Fehler" zu vermeiden, die dessen "Verderben" sein könnten.

Kein militärischer Aufwuchs nahe Belarus

Mit Blick auf die Situation in Belarus betonte der Nato-Generalsekretär, dass die Bevölkerung das Recht habe, selbst über seine Zukunft zu entscheiden und friedlich zu demonstrieren. Alle Nato-Bündnispartner unterstützten ein unabhängiges Belarus.

Stoltenberg wies erneut Behauptungen des autoritär regierenden belarussische Präsident Alexander Lukaschenko zurück, dass die Nato Soldaten an der Grenze zu Litauen und Polen stationiere. "Es gibt keinen militärischen Aufwuchs in der Region, auch nicht seitens der Nato. Deshalb darf dies auch nicht als Entschuldigung und Ausrede verwandt werden für andere Maßnahmen. Das ist völlig ungerechtfertigt", so Stoltenberg.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2020 04:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.