Das Kreditgeschäft der auf Finanzierungen spezialisierten Banken in Deutschland ist in der ersten Jahreshälfte 2020 geschrumpft. Insgesamt vergaben die Kreditbanken 26,0 Mrd. Euro für die Finanzierung von Konsumgütern an Privatpersonen. Das entspricht einem Minus 7,3% im Vergleich zum selben Zeitraum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...