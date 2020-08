Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Sonntag, 30. August 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzTierisch gut wird es heute im "ZDF-Fernsehgarten". Kiwi hat sich jedeMenge Vier- und Zweibeiner eingeladen. Als Co-Moderator wird ihrElton zu Seite stehen.Gäste: Wingenfelder, Glasperlenspiel, FRONTM3N, TOCHTER, Pixie Paris,Julia Neigel, More Than Words, Marcella Rockefeller & FASO, MaiteKelly, Münchener Freiheit und Marie Reim.Sonntag, 6. September 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzFesselnde Spannung und aufregenden Nervenkitzel verspricht derheutige "Fernsehgarten". Kiwi präsentiert eine spektakuläreIllusionsdarbietung und das faszinierende Abenteuer "Escape Room".Gäste: Annett Louisan, Sarah Zucker, Jay Ventura, Thomas Godoj, HeinzRudolf Kunze, Oonagh, Isabel Varell, Stereoact und andere.Sonntag, 13. September 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute schwelgt der "Fernsehgarten" in Schlager-Erinnerungen. Beimgroßen Kultschlager-Happening begrüßt Kiwi viele Stars, die ihreunvergesslichen Erfolgssongs präsentieren.Gäste: Gitte Haenning, Lena Valaitis, Spider Murphy Gang, Andy Borg,Graham Bonney, Cora, Gerd Christian, Stefan Zauner, Dunja Rajter undandere.Sonntag, 20. September 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzAuch wenn das Münchner Oktoberfest in diesem Jahr abgesagt werdenmusste - der "ZDF-Fernsehgarten" feiert wie gewohnt seine ganz eigenezünftige Wiesn mit viel Musik, Spaß und guter Laune.Gäste: voXXclub, Die Draufgänger, Die jungen Zillertaler, MünchnerZwietracht, Mountain Crew, Dorfrocker und andere.Sonntag, 27. September 2020, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzDiscofox-Zeit im "ZDF-Fernsehgarten". In der vorletzten Folge derdiesjährigen Saison tanzt der gesamte Lerchenberg im Viervierteltaktzu den aktuellsten Schlagern.Gäste: Vanessa Mai, Jürgen Drews, Ireen Sheer, Fantasy, SoniaLiebing, Feuerherz, Christian Lais, Dorthe Kollo, Olaf Henning undandere. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4690297