Qontigo, ein Unternehmen der Deutschen Börse, hat den DAX® 50 ESG-Index an die Raiffeisen Centrobank als Basiswert für ein Zertifikat lizenziert. Der DAX 50 ESG bildet die Kursentwicklung der 50 größten und liquidesten Aktien auf dem deutschen Markt ab, die auf Grundlage von ESG- Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) besonders nachhaltig sind. Unternehmen die am Handel oder der Produktion kontroverser Waffen, Tabakproduktion, Kraftwerkskohle und Kernenergie beteiligt sind, werden kategorisch ausgeschlossen. Der Index basiert auf dem HDAX®-Index, der alle Unternehmen umfasst, die im DAX, MDAX® und TecDAX® enthalten sind. "Der DAX 50 ESG-Index sendet ein positives Signal, dass Nachhaltigkeit und Anlagerendite Hand in Hand gehen ....

Den vollständigen Artikel lesen ...