Gold (XAU/USD) schloss am Mittwoch über 1950 $, nachdem es ein solides Comeback von knapp über der 900 $ Marke gegeben hatte. Bislang ist das gelbe Metall am Donnerstag unter die Marke von 1950 $ gefallen und testet nun die Unterstützung bei 1938 $. Wichtige Punkte "Da sich am Donnerstag alles um die Powell-Rede dreht, wird der starke 21-Stunden Simple ...

