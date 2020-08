LONDON (dpa-AFX) - Barclays sieht die Geschäftsentwicklung von Aroundtown zunehmend mit Risiken behaftet. Deshalb stufte die britische Investmentbank die Aktien des Gewerbeimmobilienkonzerns von "Overweight" auf "Underweight" ab und senkte das Kursziel von 6,10 auf 4,60 (aktueller Kurs: 4,70) Euro.

Eine auf den ersten Blick günstige Unternehmensbewertung allein reiche nicht aus, auch der hohe Einsatz an Fremdkapital sei zu berücksichtigen, schrieb Analyst Paul May in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sieht May den strukturellen Wandel im Markt für Büroimmobilien und Hotels - auch im Zuge der Corona-Pandemie - mit Sorge. In diesen herausfordernden Zeiten sei die hohe Verschuldung von Aroundtown ein großes Risiko.

Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen je Aktie für die Jahre 2020 bis 2022 deutlich nach unten. Seine Schätzungen liegen jetzt nur noch halb so hoch wie die durchschnittlichen Markterwartungen.

Entsprechend der Einstufung "Underweight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor unterdurchschnittlich entwickeln wird./edh/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2020 / 04:00 / GMT

