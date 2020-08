Erneuerbare Energien sind an der Börse derzeit sehr gefragt. Auch die Aktie von Siemens Gamesa hat sich zuletzt glänzend entwickelt - und das trotz eines kräftigen Verlusts im abgelaufenen Quartal. Nun hat der Konzern auf einem Kapitalmarkttag einen Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben. Dieser kommt am Markt aber nicht gut an - die Aktie gerät deutlich unter Druck.Siemens Gamesa will demnach bis 2023 stärker zu wachsen als die Branche. Zudem will der Konzern künftig mindestens 25 Prozent des ...

