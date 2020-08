Die Aktie von Paypal hat seit dem Krisentief im März satte 150 Prozent zugelegt und dabei am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. Für Unterstützung sorgte dabei auch eine neue Kaufempfehlung. Dan Dolev von der japanischen Investmentbank Mizuho Securities hat die Paypal-Aktie am Mittwoch neu in die Bewertung aufgenommen - und zum Start eine "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 285 Dollar für die Papiere des Online-Bezahldienstes ausgesprochen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau traut er der Aktie ...

