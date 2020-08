DJ FDP hat Klage gegen Soli-Gesetz eingereicht

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP hat ihre lange angekündigte Verfassungsbeschwerde gegen den Solidaritätszuschlag eingereicht und pocht auf eine Feststellung der Verfassungswidrigkeit per 1. Januar 2020. "Das Bundesverfassungsgericht hat unsere Verfassungsbeschwerde am Montag erhalten", sagte FDP-Finanzexperte Florian Toncar bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir fordern die Feststellung der Verfassungswidrigkeit ab 1. Januar 2020." Klageführer sind neben Toncar und Fraktionsvize Christian Dürr vier weitere FDP-Abgeordnete.

Ihre Klage richtet sich laut Toncar direkt gegen das Solidaritätszuschlagsgesetz in der geänderten Form, die seit dem 1. Januar 2020 gilt. "Wir richten uns damit gewissermaßen gegen das Gesetz selbst und unmittelbar", sagte der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Im Erfolgsfall wäre das Gesetz nichtig und der Soli dürfte dann rückwirkend ab 2020 nicht mehr erhoben werden. "Wir klagen damit advokatorisch für 37 Millionen Steuerzahler in Deutschland im Jahr 2020 und immer noch 3,7 Millionen Steuerzahler ab dem Jahr 2021", meinte Toncar.

Dürr betonte bei derselben Pressekonferenz, für die vollständige Abschaffung des Soli sprächen drei Gründe: Es sei politisch richtig, es wäre gerade jetzt wirtschaftlich vernünftig, und es sei verfassungsrechtlich geboten. "Ich hätte lieber nicht vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt", hob er hervor. "Wir haben sehr lange gewartet und bis zum Schluss gehofft, dass sich die große Koalition besinnt."

Unterstützung erhielt die FDP vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft, der selbst gegen den Soli klagt. "Die Politik muss jetzt handeln", forderte Verbandspräsident Mario Ohoven. Die Abschaffung des Soli könne kurzfristig die dringend notwendige Liquidität für die Betriebe schaffen und unbürokratisch durch die Finanzämter rückwirkend ausgezahlt werden. Ohoven zeigte sich sicher, dass die Karlsruher Richter "den Argumenten unserer bereits im Januar eingereichten Verfassungsbeschwerde und der der FDP folgen" werden.

Dagegen warnte die Steuerexpertin des gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschungsinstituts IMK, Katja Rietzler, vor "spürbaren" Konsequenzen einer vollständigen Abschaffung des Soli. Mit der für das kommende Jahr vorgesehenen Teilabschaffung für 90 Prozent der Zahler würden für das verbleibende Aufkommen immer noch rund 10 Milliarden Euro veranschlagt. Derzeit fielen die Steuereinnahmen bedingt durch die Corona-Krise zwar niedriger aus. "Mittelfristig würde dem Bund, dem der Solidaritätszuschlag zusteht, aber Jahr für Jahr ein zweistelliger Milliardenbetrag fehlen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2020 05:42 ET (09:42 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.