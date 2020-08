Fielmann schöpft nach einem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise wieder Zuversicht und traut sich als eines der ersten Unternehmen eine konkrete Prognose zu.Im Krisenquartal von April bis Juni brach der Absatz zwar um ein Drittel auf 1,4 Millionen Brillen ein, wie die Optikerkette am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Vorsteuergewinn schrumpfte sogar um zwei Drittel auf knapp 20 Millionen Euro. Seit der schrittweisen Lockerung der Beschränkungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...