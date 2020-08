Während wir den Philadelphia Gold/Silver Index an dieser Stelle vergleichsweise oft thematisieren, fällt der Arca Gold Bugs Index diesbezüglich etwas ab. Unsere letzte Kommentierung ist mittlerweile schon länger als zwei Monate her. Insofern wird es Zeit, das nachzuholen… Zuletzt thematisierten wir den Arca Gold Bugs Index in der Kommentierung vom 20.06. Im Nachhinein war das eine entscheidende Phase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...