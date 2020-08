Delivery Hero -2.92% MarkusCF14 (MHL14): Nachkauf, da mir die aktuelle Konsolidierung bullisch erscheint. Im Bereich 90 Euro ist die Aktie zudem charttechnisch stark unterstützt. Ich rechne mit einem weiter wachsenden Geschäftsumfang (27.08. 10:57) >> mehr comments zu Delivery Hero: www.boerse-social.com/launch/aktie/delivery_hero Allianz -1.06% FlorianGoy (30083008): Die Allianz baut ihre dominierende Marktposition weiter aus. Die Markteinteile nach Prämieneinnahmen betragen in Deutschland in den Sparten Schaden, Leben und Kranken 15,76%, 29,32% und 8,76%. Der Marktanteil beim Wachstumstreiber Leben ist mit 29,32% mehr als drei mal so hoch wie bei allen öffentlichen Versicherern zusammen, die als Gruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...