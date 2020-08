DJ MARKT USA/Rally an Wall Street könnte auslaufen

NEW YORK (Dow Jones)--Die jüngste Rally an der Wall Street mit immer neuen Rekorden scheint am Donnerstag auszulaufen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Anleger zeigen sich in Wartestellung vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim geldpolitischen Symposium von Jackson Hole. Nicht weniger als ein historischer Schwenk könnte auf der virtuellen Veranstaltung eingeleitet werden, wie die Fed die Inflation künftig angehen wird. Die Notenbank könnte Inflationsraten über 2 Prozent zulassen, wenn die Inflation zuvor unter 2 Prozent gelegen hat. Mit einer durchschnittlichen Inflation von 1,5 Prozent in den vergangenen Jahren stünden den USA eine lange Periode sehr lockerer Geldpolitik bevor.

"Das Thema Inflation ist meines Erachtens eines der wichtigsten, die es derzeit gibt", sagt Makrostratege Peter Schaffrik von RBC Capital Markets. Mit einer Änderung der Inflationsziele könnte die Fed Stimuliprogramme länger laufen lassen, selbst wenn die Wirtschaft anziehe und die Preise stiegen. Wie man gesehen habe, helfe eine unterstützende Geldpolitik ganz klar dem Aktienmarkt, fügt der Experte an.

Einen Belastungsfaktor stellt indes die abermalige Verschärfung der Beziehung zwischen den USA und China dar. Im Konflikt um die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer haben die USA Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängt. Die Chancen auf eine Einigung im Handelsstreit werden dadurch weiter geschmälert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2020 06:29 ET (10:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.