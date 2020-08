WIEN (dpa-AFX) - In Österreich können sich nun auch Mitarbeiter in der Gastronomie, von Campingplätzen und Jugendherbergen freiwillig bis zu einmal wöchentlich einem Coronatest unterziehen. Das bisher auf Beschäftigte in der Hotellerie beschränkte Programm werde nun ausgeweitet, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag in Wien. Geplant sei obendrein eine Ausweitung auf Fremdenführer, Reiseleiter und Skilehrer. "Das ist sinnvoll für den Winter", sagte Köstinger.

Für das Programm stehen bis Jahresende rund 150 Millionen Euro zur Verfügung. In den Sommermonaten wurden den Angaben zufolge bisher mehr als 100 000 Test gemacht. Ursprünglich wurden 65 000 Tests pro Woche angestrebt. Inzwischen sei die Bereitschaft zur Teilnahme deutlich gewachsen, hieß es seitens der Fachverbandes Hotellerie./mrd/DP/stw