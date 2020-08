Der Triebwerksbauer Rolls-Royce erleidet in der Corona-Krise einen Milliarden-Verlust. Nun will der Rivale vom DAX-Konzern MTU Aero Engines Beteiligungen verkaufen und sich so frisches Geld beschaffen. Der Verkauf der Beteiligung am spanischen Hersteller ITP Aero soll mehr als zwei Milliarden britische Pfund (etwa 2,2 Milliarden Euro) in die leeren Rolls-Royce-Kassen spülen. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Die Rolls-Royce-Aktie verlor am Morgen zeitweise rund zehn Prozent an Wert. ...

