Masten Space Systems arbeitet an einer Rückkehr des Menschen auf den Mond. Erste Vorbereitungen auf dem Mond sollen ab 2022 getroffen werden. Mit an Bord ist nun auch SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk hat einen Vertrag mit Masten Space Systems abgeschlossen. SpaceX soll bei Mastens erster Mondmission 2022 als Startpartner fungieren. Die Verträge dafür wurden bereits unterschrieben. Geplant ist, dass die Mondlandefähre Masten XL-1 mit Nasa-Nutzlasten, wissenschaftlichen Instrumenten sowie Fracht für Passagiere 2022 in Richtung Südpol ...

