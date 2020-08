DJ DIHK: Hohe Qualität der Ausbildung für Firmen trotz Corona wichtig

BERLIN (Dow Jones)--Für deutsche Firmen bleibt trotz der Corona-Krise die hohe Qualität in der Ausbildung wichtig, erklärt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) anlässlich der Veröffentlichung des neuen Ausbildungsreports des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Auch wenn viele Betriebe derzeit durch die Corona-Pandemie auf Sicht fahren müssten, sei Nachwuchssicherung nach wie vor ein zentrales Thema. "Nur eine gute Ausbildung sichert den Unternehmen die Fachkräfte von morgen", so DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks.

Laut der jüngsten DIHK-Ausbildungsumfrage sind die Übernahmequoten nach der Ausbildung fast so hoch wie vor Corona. Auch sei es für die Schulabsolventen dieses Jahres wichtig zu wissen, dass sie mindestens bis Jahresende noch Chancen auf einen Ausbildungsplatz hätten.

So liste allein die Lehrstellenbörse der Industrie- und Handelskammern derzeit noch rund 13.000 freie Ausbildungsplätze auf.

"Wenn es mit dem Wunschberuf am Wohnort nicht klappt, lohnt sich der Blick über die Heimatregion hinaus oder auf alternative Berufe", so Dercks. Darüber hinaus könnten sich Azubis, deren Betriebe von Insolvenz bedroht sind, via IHK-Lehrstellenbörse melden. Sie würden dann von der IHK vor Ort kontaktiert, um möglichst in einem anderen Betrieb die Ausbildung fortsetzen zu können.

Der DIHK betonte, er teile die Einschätzung des DGB, dass in der Corona-Krise Ausbilden weiter ermöglicht und Betriebe sowie Azubis bei den aktuellen Herausforderungen unterstützen werden müssten. Dazu gehöre auch eine zeitgemäße Ausstattung der Berufsschulen.

An vielen Stellen bestehe "dringender Nachholbedarf - ganz besonders bei der Digitalisierung", so Dercks. Laut jüngster DIHK-Umfrage wünschen sich die IHK-Ausbildungsbetriebe bei der Umsetzung des Digitalpakts zu 74 Prozent das Angebot einer Lernplattform. Zweitwichtigstes Anliegen sind Blended-Learning-Angebote für die Auszubildenden."

August 27, 2020 09:19 ET (13:19 GMT)

