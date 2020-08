DJ MÄRKTE EUROPA/Powell-Rede setzt nur kurzzeitig Akzente

FRANKFURT (Dow Jones)--Die mit großer Spannung erwartete Rede von Fed-Präsident Jerome Powell hat nur kurz Akzente an den Finanzmärkten gesetzt. Powell hat erklärt, dass die Fed bei einer wirtschaftlichen Erholung eine Inflation von über 2 Prozent zulassen werde. Verbunden sei dies mit einer zukünftig flexiblen Preisniveausteuerung. Das langfristige Inflationsziel bleibe indes bei 2 Prozent.

Der Euro reagierte kurzzeitig mit kräftigeren Aufschlägen auf die Powell-Kommentare und steigt auf 1,19 Dollar, kann die Gewinne aber nicht halten. Auch der Goldpreis zieht kurz kräftiger an. An den Aktienmärkten reagieren die Kurse nur leicht. Am Donnerstagnachmittag gibt der DAX 0,5 Prozent ab auf 13.120 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,6 Prozent auf 3.337 Zähler zurück. Die Reaktion legen nahe, dass sich die Powell-Ankündigungen im Rahmen der Erwartungen bewegen.

Konjunkturdaten fallen freundlich aus

Von der Konjunktur kommen derweil günstige Signale. In Frankreich hat sich das Geschäftsklima wider Erwarten deutlich verbessert. In China hat sich unterdessen das Wachstum der Industriegewinne im Juli beschleunigt. Die Zweitlesung des US-BIP für das zweite Quartal ist leicht besser als erwartet ausgefallen ist, die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe entsprechen den Erwartungen.

Der Versicherungssektor gibt 0,7 Prozent nach und führt damit die Verliererliste in Europa an. Hier steht der Wirbelsturm Laura im Blick, der den US-Bundesstaat Louisiana erreicht hat. Delivery Hero fallen nach Vorlage ausführlicher Halbjahreszahlen um 3,4 Prozent und sind schwächster DAX-Wert. Überraschend gut habe das Unternehmen allerdings in der Region Nahost bzw. Nordafrika abgeschnitten, kommentieren die Analysten der Citi. Leicht belastend wirkt die gleichzeitig angekündigte Übernahme der Online-Plattform Instashop.

Um 3,8 Prozent abwärts geht es für Rolls-Royce. Der Triebwerkhersteller steckt voll in der coronabedingten Krise der Luftfahrt und erwägt die Trennung von Unternehmensteilen. Dazu wurde der Verlust im ersten Halbjahr vor Steuern massiv ausgeweitet und der Umsatz brach ein. Der Kurs des deutschen Wettbewerbers MTU verliert 0,3 Prozent.

Für Siemens Gamesa geht es um 4,8 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat Ziele für den Zeitraum 2021 bis 2023 genannt. Während die erwartete EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent laut Citigroup der Marktschätzung entspreche, enttäusche das kurzfristige Ziel. Dieses impliziere für 2021 einen Rückgang der EBIT-Konsensschätzungen um 38 Prozent.

WPP stützt Werbesektor

Für die Aktie der global agierenden Werbeagentur WPP geht es um 7 Prozent nach oben. Der Markt honoriert, dass der befürchtete Umsatzeinbruch nicht eingetreten ist. Der Markt hatte bis zu fast 20 Prozent Minus erwartet, es wurden aber nur etwas über 15 Prozent. WPP gilt unter Aktienstrategen als ein wichtiger Frühindikator für die Investitionsfreude auf Unternehmensseite. Die Aktie des Konkurrenten Publicis zieht um 3,5 Prozent an. Ströer gewinnen 1,5 Prozent.

Beim französischen Bau- und Medienkonzern Bouygues stützt ein positiver Ausblick und treibt den Kurs um 3,2 Prozent. Für die Immobilienaktie Instone geht es um 5 Prozent nach unten. Instone hat Quartalszahlen vorgelegt und eine Kapitalerhöhung angekündigt. Aroundtown geben gleich 7,2 Prozent ab nach einer Abstufung durch Barclays.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.337,15 -0,58 -19,61 -10,89 Stoxx-50 3.007,31 -0,31 -9,35 -11,63 DAX 13.120,28 -0,53 -69,87 -0,97 MDAX 27.649,45 -0,76 -212,22 -2,34 TecDAX 3.124,39 -1,51 -47,87 3,63 SDAX 12.736,93 -0,75 -96,77 1,80 FTSE 6.036,57 -0,15 -9,03 -19,85 CAC 5.026,73 -0,43 -21,70 -15,91 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,42 -0,01 -0,66 US-Zehnjahresrendite 0,72 0,02 -1,96 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1770 -0,52% 1,1829 1,1819 +4,9% EUR/JPY 125,30 -0,09% 125,42 125,44 +2,8% EUR/CHF 1,0736 -0,08% 1,0745 1,0738 -1,1% EUR/GBP 0,8944 -0,15% 0,8957 0,8965 +5,7% USD/JPY 106,41 +0,38% 106,03 106,16 -2,2% GBP/USD 1,3170 -0,29% 1,3206 1,3185 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,8880 +0,09% 6,8819 6,8846 -1,1% Bitcoin BTC/USD 11.273,51 -1,73% 11.372,01 11.458,26 +56,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,82 43,39 -1,3% -0,57 -25,3% Brent/ICE 45,14 45,64 -1,1% -0,50 -27,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.914,98 1.953,30 -2,0% -38,33 +26,2% Silber (Spot) 26,60 27,53 -3,4% -0,92 +49,0% Platin (Spot) 911,28 933,50 -2,4% -22,23 -5,6% Kupfer-Future 2,96 2,96 +0,0% +0,00 +5,0% ===

