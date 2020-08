Mainz (ots) -Woche 35/20Freitag, 28.08.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.10 Mysterien des WeltallsJeder Mensch ist ein GenieMit Morgan FreemanUSA 20166.50 Leschs KosmosWie sich die Lebensuhr manipulieren lässtDeutschland 20207.15 Leschs KosmosDie Macht von Ritualen: Richtschnur oder Risiko?Deutschland 20197.45 forum am freitag 8.05 Frontal 218.50 auslandsjournal9.20 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster FeldherrGroßbritannien 201910.05 Iran - Zwischen Mullahs und ModerneFrankreich 201711.05 Kippa, Kirchen und Koran - Konfliktherd JerusalemIsrael 201911.35 ZDF-HistoryJerusalem - ewiger Kampf um die Heilige StadtDeutschland 201812.10 auslandsjournal - die dokuKampf um KaschmirIndien/Pakistan 201912.55 ZDFzeitSupermächte - Angst vor China?Deutschland 201813.40 Weltmacht HuaweiHightech-Riese unter SpionageverdachtChina/Frankreich 202014.25 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des WirtschaftsboomsFrankreich 201915.10 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-SystemChina 201915.35 auslandsjournal - die dokuChina und das Virus - Wie die Pandemie das Land verändertDeutschland 202016.25 Frontal21-DokumentationQAnonWie gefährlich kann eine Verschwörungstheorie werden?Deutschland 202016.50 ZDFzeitDer Unverantwortliche - Trump und die Corona-KriseUSA 202017.40 Leben sticht FreiheitGreift die Corona-Krise unsere Demokratie an?18.15 Leschs KosmosCorona - Wege aus der KriseDeutschland 202018.50 Härter, reicher, besser, Südkorea!Südkorea 2018(weiter im Ablauf)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Mein Besuch in NordkoreaVideo-Tagebuch junger ReisenderDeutschland 201422.25 Geheimes NordkoreaDie sieben Säulen der MachtDeutschland 201823.10 DespotenKim Jong Il - Dynastie des TeufelsGroßbritannien 201523.55 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter FührerUSA 20170.35 heute journal1.05 Jagen, Prügeln, Lynchen - Brasiliens SelbstjustizBrasilien 20181.50 Korruption in Buenos AiresPolizei, Erpressung, DrogenhandelSpanien 20192.35 Die Schlägertruppe des PräsidentenVenezuela im Würgegriff von StadtguerillasUSA/Venezuela 20183.20 Auf der Flucht vor der Welt - Mennoniten in SüdamerikaUSA 20184.05 Kinder der Gewalt - Guatemalas JugendbandenFrankreich 2019Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4690967