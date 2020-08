NOTICE 27.8.2020 LEVERAGE CERTIFICATES NEW LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP The change will be valid as of August 28, 2020. ISIN codes will remain unchanged. Short name Long Symbol Long name ISIN code BEAROLJX12SNONF2 BEAR OLJY X12S NORDNET F2 BEAR OLJY X12S NORDNET F2 FI4000430772 BULLOLJX12SNONF1 BULL OLJY X12S NORDNET F1 BULL OLJY X12S NORDNET F1 FI4000430780 BULLHOPX10SNONF1 BULL HOPEA X10S NORDNET F1 BULL HOPEA X10S NORDNET F1 FI4000433073 BULLHOPX12SNONF2 BULL HOPEA X12S NORDNET F2 BULL HOPEA X12S NORDNET F2 FI4000433081 BEARSP5X10SNONF1 BEAR SP500 X10S NORDNET F1 BEAR SP500 X10S NORDNET F1 FI4000433768 BEARSP5X12SNONF1 BEAR SP500 X12S NORDNET F1 BEAR SP500 X12S NORDNET F1 FI4000433776 BEARSP5X18SNONF6 BEAR SP500 X18S NORDNET F6 BEAR SP500 X18S NORDNET F6 FI4000433792 BEARHOPX12SNONF3 BEAR HOPEA X12S NORDNET F3 BEAR HOPEA X12S NORDNET F3 FI4000433628 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260