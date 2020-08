Bayer sorgt derzeit mit vielen Neuigkeiten aus der Pharma-Pipeline für Schlagzeilen. So haben die Leverkusener eine neue Zulassung für das Krebsmedikament Xofigo in der Volksrepublik China erhalten. Darüber hinaus investiert Bayer erneut in die Zukunft in Form einer neuen Unternehmensbeteiligung. Nur die Aktie kommt nicht in Schwung.Northpond Ventures und Bayer stecken 55 Millionen Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung in Triumvira Immunologics, einem Unternehmen, welches Immunonkologie-Therapien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...