27.08.2020

Mit dem Stimmrechtserwerb verfolgte Ziele (§43 Abs. 1 Satz 3 WpHG):



1. Luxempart investiert mit dem Ziel der Generierung langfristiger Handelsgewinne.



2. Die Mitteilenden schließen nicht aus, in Abhängigkeit von der Markt- und Unternehmensentwicklung weitere Stimmrechte zu erwerben.



3. Die Mitteilenden streben grundsätzlich an, die Gesellschaft bei der Besetzung von Organpositionen durch ihren Einfluss zu unterstützen und den Aufsichtsrat langfristig zur Förderung eines aktiven unternehmerischen Ansatzes zu stärken.



4. Die Mitteilenden streben an, auf eine Verbesserung der Kapitaleffizienz der Emittentin hinzuwirken. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik, ist nicht beabsichtigt.





Herkunft der verwendeten Mittel (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG):



