FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. August:

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung (online)

DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

DEU: SHW, Halbjahreszahlen (detailliert)

DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen

NLD: Steinhoff, Q3 Trading Update und Hauptversammlung DEU: Start der Tarifverhandlungen für die Deutsche Post AG TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 08/20

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/20

08:00 DEU: Kassenmäßige Steuereinnahmen (saisonbereinigte Ergebnisse), Januar bis Juli 2020

08:00 DEU: Außenhandelspreise 07/20

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Privater Verbrauch 07/20

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/20

08:45 FRA: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q2/20 (2. Veröffentlichung)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/20

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/20

11:00 EUR: Industrievertrauen 08/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/20

EUR: Moody's Ratingergebnis ESM, EFSF

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark, Bosnien-Herzegowina

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen, Irland

SONSTIGE TERMINE

02:30 USA: US-Präsident Trump will Rede (04:30 h) zur Annahme der Nominierung des Parteitags der Republikaner als Kandidat für die Wahl im November halten. 11:00 DEU: Politische Eröffnung der Gamescom (online) mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Die Messe findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online statt und dauert vom 27. bis 30. August. +11:00 Talk mit Bundesaußenminister Heiko Maas auf dem parallelen "Gamescom Congress" 11:15 DEU: Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zum Besuch bei Thyssenkrupp EUR: Informelle Gespräche der EU-Außenminister (bis 28.8.20) + 14:30 h Pk mit Bundesaußenminister Heiko Maas und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell °

