Die Analysten von SRC Research erhöhen das Kursziel für UBM von 44,0 auf 45,0 Euro und bleiben bei der Kauf-Empfehlung. Die Analysten sehen das Unternehmen gut aufgestellt und sind der Auffassung, dass das Management schnell auf den Ausbruch der Pandemie mit wichtigen strategischen Anpassungen reagiert habe. UBM richtet seinen Fokus nun auf Green Building und auf Smart Office. "Wir begrüßen den Fokus auf diese Assets, da auch wir glauben, dass der Trend in diese Richtung gehen wird und UBM von der zügigen Umstellung demnach profitieren kann. Wir gehen ausserdem von weiteren News zu diesem Thema in den kommenden Monaten aus", so die Experten. Folglich des Rekordniveaus zum Halbjahr trotz deutlicher Auswirkungen der Corona Pandemie auf das Hotelgeschäft ...

