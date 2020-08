Die Analysten von SRC Research stufen die Porr-Aktien weiter mit "Buy" und Kursziel 19,0 Euro ein. In der Pandemie seien rechtzeitig Massnahmen ergriffen, die Kostenbasis zu verringern. Gleichzeitig würde das Unternehmen das Ziel im Auge behalten, die Digitalisierung nachhaltig voran zu treiben und Prozesse zu vereinfachen, um innerhalb der Branche eine Technologieführerschaft zu erreichen und die Margen-Situation in den nächsten Jahren signifikant zu verbessern, so die Analysten. Die Analysten von Warburg bestätigt Porr ebenfalls mit "Kaufen", nehmen das Kursziel aber von 22,7 auf 20,0 Euro zurück. FMR Research bestätigt Marinomed mit "Kaufen" und erhöht das Kursziel von 125,0 auf 129,0 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...