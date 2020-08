BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat sich als Bewunderer der Geduld und Durchhaltefähigkeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in wichtigen Beratungen geoutet. "Zunächst mal habe ich schon immer und immer mehr in den letzten Monaten die Geduld der Bundeskanzlerin bewundert. Und zwar nicht nur bei Ministerpräsidentenkonferenzen und Koalitionsausschusssitzungen", sagte der bayerische Regierungschef am Donnerstag nach der Video-Konferenz von Bund und Ländern in Berlin. "Ich bewundere hier die Geduld anderen gegenüber. Auch mir gegenüber immer wieder."

"Das ist aber ein Status, den glaube ich keiner erreichen kann", räumte Söder zugleich ein. Mit Blick auf die Dauerdebatte um seine vermeintlichen Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur für die Union versicherte er: "Allerdings hilft er einem als Vorbild, egal, wo man seinen Platz hat." Sein Platz sei Bayern, schob er noch hinterher.