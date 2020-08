Die Autobahnraststätten haben verzeichnen weiterhin starke Frequenzrückgänge. An guten Standorten gibt es um 30 bis 40 Prozent weniger Kundschaft, an schlechteren bis zu minus 70 Prozent. In allen Einrichtungen herrscht Kurzarbeit. "Wir gehen davon aus, dass wir die Kurzarbeit auch für die nächsten Monate brauchen werden", sagt der Chef der Chef der Rosenberger-Mutter TQSR, Hartmut Graf, dem "Kurier" ...

