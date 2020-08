DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Powell: Fed strebt flexible Preisniveausteuerung an

Die US-Notenbank hat nach Aussage ihres Chairman Jerome Powell am Donnerstag einstimmig eine Änderung ihrer geldpolitischen Strategie beschlossen. Sie verabschiedet sich damit von der fast drei Jahrzehnte verfolgten Methode, einer höheren Inflation durch frühzeitige Zinserhöhungen vorzubeugen. "Das spiegelt unsere Auffassung, dass ein robuster Arbeitsmarkt aufrecht erhalten werden kann, ohne dass es zu einem Ausbruch der Inflation kommen muss", sagte Powell beim geldpolitischen Symposium der Kansas City Fed in einer im Netz übertragenen Rede.

Bund und Länder einigen sich auf Verschärfung der Corona-Regeln

Bund und Länder haben sich am Donnerstag angesichts steigender Infektionszahlen auf eine landesweite Verschärfung der Corona-Regeln geeinigt. Großveranstaltungen werden bis Ende des Jahres verboten, zudem wird ein Mindestbußgeld für Maskenverweigerer in 15 Bundesländern erhoben.

US-Wirtschaft schrumpft im zweiten Quartal um 31,7 Prozent

Der wirtschaftliche Einbruch in den USA im zweiten Quartal war im Zuge der Pandemie etwas weniger heftig als zuvor geschätzt. Wie das Handelsministerium in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 31,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal. In einer ersten Schätzung hatte das Ministerium ein Minus von 32,9 Prozent gemeldet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang des BIP von 32,4 Prozent gerechnet.

Kohlehilfen können fließen - Eine Milliarde bis Jahresende

Die Strukturhilfen für die Kohleländer können ab sofort abgerufen werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde zu Beginn der konstituierenden Sitzung des sogenannten Bund-Länder-Koordinierungsgremiums in Berlin unterzeichnet, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. In diesem und im nächsten Jahr sollen jeweils 1 Milliarde Euro fließen.

Urteil zum Mietendeckel erst 2021 erwartet

Der Rechtsstreit um den Berliner Mietendeckel dürfte die rot-rot-grüne Landesregierung bis ins kommende Wahljahr beschäftigen. Erst "im zweiten Quartal 2021 rechnen wir nach Aussagen des Bundesverfassungsgerichts mit einer Entscheidung", sagte der neue Berliner Bausenator Sebastian Scheel (Linke) dem Magazin Wirtschaftswoche. Das Urteil dürfte damit auch den Wahlkampf in Berlin maßgeblich beeinflussen, wo 2021 neben den Bundestagswahlen die Wahlen zum Abgeordnetenhaus anstehen.

Koalition plant Corona-Notfallregelung zu Aufstellung von Wahlkandidaten

Die große Koalition will Vorkehrungen für den Fall treffen, dass die Parteien ihre Kandidaten für die Bundestagswahl wegen der Corona-Pandemie nicht wie bislang vorgeschrieben in Wahl-Versammlungen aufstellen. In Fällen "einer Naturkatastrophe oder eines ähnlichen Ereignisses höherer Gewalt" solle künftig auf solche Versammlungen verzichtet werden können, heißt es in einem Entwurf der Koalitionsfraktionen für eine Änderung des Bundeswahlgesetzes, der AFP am Donnerstag vorlag.

BDEW fordert europäische Wind-Strategie

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat gefordert, Windenergie auf See zu einem europäischen Projekt zu machen. "Wir müssen Offshore-Windenergie europäisch denken", sagte Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae anlässlich des 9. Wirtschaftsforums Offshore auf Helgoland. Es sei zu kurz gedacht, die deutsche Bucht mit Anlagen zu bestücken, die allein für Deutschland Strom produzieren, der gegebenenfalls nicht vollständig in die Verbrauchszentren abtransportiert werden könne.

CSU erwägt wegen Corona weitere Hilfen für die Tourismusbranche

Der tourismuspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Paul Lehrieder (CSU), stellt weitere Hilfen für Reisebüros und Reiseveranstalter in der Corona-Krise in Aussicht. "Ich befürchte, dass die Lage für die Reisebranche noch lange angespannt bleiben wird", sagte Lehrieder dem Handelsblatt.

DIHK: Hohe Qualität der Ausbildung für Firmen trotz Corona wichtig

Für deutsche Firmen bleibt trotz der Corona-Krise die hohe Qualität in der Ausbildung wichtig, erklärt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) anlässlich der Veröffentlichung des neuen Ausbildungsreports des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Bau-Schlichtung ohne Einigung vertagt

Die Schlichtung der Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ist ohne Einigung vertagt worden. Das gaben der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) bekannt.

EZB/Lane: PEPP wirkt negativem Corona-Inflationsschock entgegen

Das Pandemiekaufprogramm PEPP der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane Teil Eins einer zweistufigen Strategie zum Umgang mit Corona. "Die erste Stufe besteht darin, dem negativen Schock für den erwarteten Inflationspfad entgegenzuwirken. Durch eine intensive temporäre Phase zusätzlicher geldpolitischer Akkommodation soll das PEPP diesen Zweck zusammen mit den anderen Programmen erreichen", sagte Lane.

Constancio: Andere Zentralbanken übernehmen flexible Fed-Strategie

Der frühere Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, erwartet, dass andere Zentralbanken den flexiblen Ansatz der Preisniveausteuerung annehmen werden, den die US-Notenbank gerade eingeführt hat. "Die Inflation kann über dem durchschnittlichen Zielwert liegen, wenn sie für einige Jahre niedriger gewesen ist", schreibt Constancio im Kurznachrichtendienst Twitter.

Britische Liberaldemokraten wählen Ed Davey zu neuem Vorsitzenden

Die britischen Liberaldemokraten haben den früheren Minister Ed Davey zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Abstimmung am Donnerstag setzte sich der 54-Jährige gegen seine parteiinterne Rivalin Layla Moran durch. In den vergangenen fünf Jahren hat die zuletzt stark geschrumpfte Partei bereits vier Mal einen neuen Parteichef gewählt.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinken leicht

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 22. August leicht abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 98.000 auf 1.006.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 1.000.000 vorhergesagt.

+++ Konjunkturdaten +++

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Juli +15,5% gg Vorjahr - NAR

*US/Index ausstehende Hausverkäufe Juli +5,9% gg Vm auf 122,1 - NAR

