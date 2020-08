DJ ANALYSE/Merkel und Ministerpräsidenten zieht die Zügel ein wenig an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Zügel werden angezogen und die Peitsche herausgeholt - zumindest ein bisschen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten fürchten, die wachsende Gleichgültigkeit gegenüber den Corona-Regeln könnte Deutschland erneut in einen Lockdown zwingen.

Wollen tut das keiner. Aber die täglichen Infektionszahlen von um die 1.500 Fälle sind zu hoch angesichts der bevorstehenden Herbst- und Winterzeit, in der die Arztpraxen und Krankenhäuser wegen der drohenden Grippewelle ohnehin üblicherweise überlasten sind. Keiner will einen erneuten Stillstand riskieren, der viele Betriebe in den Ruin treiben und Eltern mit schulpflichtigen Kindern den letzten Nerv rauben könnte. Daher wird nun die Axt dort angelegt, wo es weh tut: beim Geld.

Rückkehrer von nicht notwendigen Reisen in Risikogebiete müssen für mindestens fünf Tage in Quarantäne. Eine Kompensation für den Verdienstausfall wird es nicht mehr geben. Deutsche sind zwar keine Reiseweltmeister mehr. Aber wenn dann eine unbezahlte Quarantäne droht, dürfte es einige zum Umdenken bewegen und vom Reisen in Risikogebiete abhalten.

Endlich wird es auch leichter gemacht, das Bußgeld bei Maskenverweigerern einzutreiben. Wer öfter in Bussen und U-Bahnen sitzt weiß, dass sich längst nicht alle an den Mundschutz halten. Bislang war das Eintreiben des Bußgelds aber nicht Sache der Verkehrsbetreiber, sondern der Polizei oder der Gesundheitsämter. Hier solle es nun möglich sein, dass Busse und Bahn das Bußgeld nun die Strafzahlung als erhöhtes Beförderungsentgelt eintreiben können. Die Bürokratie macht auch nicht vor dem Virus halt.

An die Privatfeiern traut man sich ran

Klar ist aber auch, dass Merkel bei Corona klar an die Grenzen ihrer Macht gekommen ist. Bereits bei den letzten Beratungen mit den Ministerpräsidenten im Juni war sie genervt von dem Länder-Druck zu großen Öffnungsschritten. Und auch am Donnerstag stellten sich einige Ministerpräsidenten quer. Gescheitert ist Merkel etwa mit ihrem Vorhaben, die Teilnehmerzahl von Privatfeiern deutlich auf 25 Personen einzuschränken. Besonders in Ostdeutschland, wo die Infektionszahlen niedriger sind, will man sich da nicht reinreden lassen. Aber auch in Bayern ist man gegen ein pauschales Vorgehen.

Und auch bei der Einführung eines landesweiten Mindestbußgeldes für Maskenverweigerer hat ein Land nicht mitgespielt. Sachsen-Anhalt lehnt das ab, man bleibe bei seiner bewährten Praxis. Laut Medienberichten soll Merkel hier laut geworden sein. Aber Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff, ein Parteikollege von Merkel, hat sich beim Bußgeld und auch bei den Privatfeiern nicht von seinem Kurs abbringen lassen.

Bei Merkel wird es in diesen Wochen und Monaten klar, dass es ihr bei den Corona-Maßnahmen um die Sache geht. Sie will die Wirtschaft vor dem Komplettabsturz schützen. Sie will Schulen offen halten. Sie will Menschenleben retten. Sie will ihre Kanzlerschaft mit einem Erfolg abschließen.

Die Wut der Bürger bei schmerzhaften Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wie etwa der Teilnehmerzahl bei Privatfeiern, kann sie weniger kümmern als etwa Armin Laschet (CDU), der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, der sie gerne im Kanzleramt beerben will. Oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der am Donnerstag erneut beteuerte, sein Platz sei in Bayern. Aber auch ihm werden Chancen eingeräumt, sollte er Kanzlerkandidat der Union werden wollen. Laschet hat anfangs einen lascheren Corona-Kurs gefahren, ist aber auf einen härteren Kurs eingeschwenkt. Auch Söder zählt zu den Hardlinern, der Merkel in Corona-Fragen sehr nahe steht. Doch bei den Privatfeiern will er es lieber regional regeln.

Merkel hat beim Kampf mit den Ministerpräsidenten daher am Donnerstag einen Etappensieg errungen. Die nächsten Monate bis zur Bundestagswahl in einem guten Jahr werden noch viel Gelegenheit geben, ihr Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen.

