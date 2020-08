Walmart will sich laut einem Medienbericht mit Microsoft zusammentun, um gemeinsam für Tiktok zu bieten. Ein Deal könnte derweil schon in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Die Geschichte um einen möglichen Verkauf der populären Video-App Tiktok ist um eine überraschende Wendung reicher. Denn der US-Einzelhandelskonzern Walmart will sich laut einem Bericht von CNBC mit Microsoft verbünden, um ein gemeinsames Übernahmeangebot abzugeben. Walmart ist laut eigenen Angaben an den E-Commerce- und Werbemöglichkeiten von Tiktok interessiert. Den Anlegern scheint die Idee ...

