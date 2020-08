Ressources Sphinx Ltée.: Sphinx annonce un placement privé sans l'entremise d'un courtier avec une commande principale de Palisades Goldcorp

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 août 2020 / Ressources Sphinx Ltée. (« Sphinx » ou la « Société ») (TSXV:SFX) est heureuse d'annoncer qu'elle a organisé un placement privé sans l'entremise d'un courtier pour un maximum de 25 000 000 d'unités (chacune une « unité ») au prix de 0,02 $ l'unité pour un produit brut pouvant atteindre 500 000 $, avec une commande principale de Palisades Goldcorp Ltée. (le « placement privé »). Chaque unité sera composée d'une action ordinaire (chacune une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acheter une action ordinaire au prix de 0,05 $ par action ordinaire pendant une période de 60 mois à compter de la date de clôture du placement privé.

Le placement privé est ouvert à tous les actionnaires existants de la Société conformément au « Règlement 45-513 sur la dispense de prospectus pour placement de titres auprès de porteurs existants » et aux autres diverses décisions et réglementations des autres juridictions au Canada qui ont adopté une dispense similaire (collectivement « la dispense des porteurs existants ») et également à des investisseurs qualifiés et parents, amis et partenaires d'affaires.

La Société a fixé au 26 août 2020 la date de clôture des registres (la « date de clôture des registres ») pour les fins de déterminer les actionnaires existants de Sphinx qui ont le droit de participer au placement privé aux termes de la dispense des porteurs existants. Tout actionnaire achetant aux termes de la dispense des porteurs existants devra déclarer par écrit que ce même actionnaire détenait des actions ordinaires de la Société à la date de clôture des registres et qu'il continue de les détenir. De plus, le coût d'acquisition total pour un souscripteur en vertu de la dispense des porteurs existants, lorsqu'il est combiné avec le coût d'acquisition pour le souscripteur pour l'achat de tout autre titre de la Société en vertu de la dispense des porteurs existants au cours des 12 derniers mois, ne peut pas excéder 15 000 $, à moins que le souscripteur ait été conseillé quant à la convenance du placement privé et, dans le cas d'un souscripteur qui a son domicile dans une juridiction du Canada, que ce conseil ait été obtenu d'une personne inscrite comme courtier en placement dans le territoire du souscripteur.

Les actionnaires existants de Sphinx intéressés à participer au placement privé doivent contacter Sphinx en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessous dès que possible, car le placement privé sera attribué selon le principe du « premier arrivé, premier servi » jusqu'à ce que le placement privé soit entièrement souscrit.

Le produit net du placement privé sera utilisé pour financer l'exploration des projets de la Société, dont une grande partie sera affectée à la propriété Calumet-Nord à des fins de forage, et aux fins générales du fonds de roulement.

Le placement privé est soumis à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et tous les titres émis dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de conservation imposée de 4 mois et 1 jour après la clôture.

Au sujet de Palisades Goldcorp

Palisades Goldcorp est la nouvelle banque d'affaires canadienne axée sur les ressources. L'équipe de direction de Palisades a fait ses preuves en matière de rentabilité et est soutenue par de nombreux financiers parmi les plus éminents de ce secteur. Avec des actions dans de petites entreprises du secteur des ressources naturelles évaluées à leur plus bas niveau depuis des générations, la direction estime que ce secteur est sur le point de connaître une forte hausse. Palisades se positionne avec des participations importantes dans des entreprises et des actifs sous-évalués dans le but de générer des rendements supérieurs.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société d'exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux précieux (or, argent, palladium et platine,) et de métaux usuels (cuivre, zinc et plomb). La Société est tout particulièrement active dans la MRC de Pontiac où réside son président et chef de la direction. Elle bénéficie d'un important actionnariat local qui contribue à l'acceptabilité sociale.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819 664 2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi.

