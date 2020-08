Mitarbeiter der in London ansässigen Investmentbanken arbeiten nach wie vor größtenteils vom Homeoffice aus. Als erste Investmentbank hat nun Goldman Sachs für die Londoner Belegschaft eine wesentliche Änderung ausgegeben und mit E-Mail die Option zur Rückkehr an den Büro-Arbeitsplatz angeboten. Die Aktie zieht im New Yorker Handel um knapp drei Prozent an."Wir stellen den Mitarbeiter und sein Wohl an erste Stelle und bleiben vollkommen in der Linie mit den Beschränkungen und Auflagen der britischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...