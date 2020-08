Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach Aussagen der US-Notenbank Fed vor allem in längeren Laufzeiten gesunken. In den kürzeren Laufzeiten bewegten sie sich per Saldo nur wenig, nachdem die Statements der Währungshüter im frühen Handel zunächst noch deutliche Kursschwankungen ausgelöst hatten. Die Fed hatte deutlich gemacht, dass sie sich beim Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten ...

